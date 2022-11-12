Участника действовавшей в Москве «банды Гагиева» Артура Джиоева приговорили к 19 годам лишения свободы

Участника банды отправили в колонию на 20 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Главарь одной из банд в составе ОПГ Аслана Гагиева Артур Джиоев, три года назад экстрадированный из Греции, приговорен к 19 годам, а с учетом еще одного ранее вынесенного приговора - к 20 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, сообщает пресс-служба СК РФ.

Криминальная группировка под руководством Джиоева действовала на территории как Северной Осетии, так и Москвы и Московской области. Артуру Джиоевву вменяют похищение людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, руководство бандой, а также убийство и покушение на убийство 16 человек. Преступления совершались с декабря 2004 года по 2014 год.

Ранее приговоры получили 24 участника ОПГ Гагиева. Сейчас в суде находятся материалы дел еще на 12 человек. Семь преступников остаются в международном розыске.

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