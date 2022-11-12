Круглосуточная многоуровневая парковка на 999 машин открылась на ВДНХ в Москве

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ в Москве начал работу круглосуточный многоуровневый паркинг, в котором можно расположить до 999 автомобилей. Он находится по адресу Хованская улица, дом 18, рядом с КПП «Хованский», и предназначен для тех, кто планирует прогуляться по парковой зоне. Об этом пишет пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства.

Разумеется парковка такого типа - платная. Один час обойдётся вам в 150 рублей в будние дни, и по 50 рублей в час ночью. В выходные и праздничные дни стоимость заметно выше - от 300 рублей в час. Зато для инвалидов I, II и III групп есть 99 бесплатных мест.

Заезжая на территорию парковки на ВДНХ водитель получит талон, которые следует сохранить вплоть до отъезда. Выезжая с парковки вы оплачиваете проведённые на не й часы по талону, и обязаны покинуть территорию в следующие 15 минут.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве делали бесплатной парковку на время Дня народного единства, и в следующий день тоже - 4 и 5 ноября. Припарковаться бесплатно можно было даже в таких больших паркингах, как на ВДНХ.