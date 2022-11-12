Бочкарёв: Выход станции метро «Комсомольская» в Москве будет объединён с будущей МЦД-5 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дополнительный выход станции метро «Комсомольская» в Москве планируют объединить в транспортно-пересадочный узел с будущим проектом МЦД-5. Об этом сообщает РИАМО, со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв отметил, что проект должен учитывать порядок выхода и пересадок между станциями метро и железной дороги. На данный момент существует только эскиз концептуального плана будущего ТПУ, однако он обязательно будет реализован, так как власти города считают его необходимым.

Обоснованием ценности связи дополнительного выхода «Комсомольской» с МЦД-5 стала огромная загруженность вестибюля, так как в него устремляются потоки пассажиров сразу с двух направлений - Ленинградского и Ярославского.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на севере Москвы открыли новый транспортно-пересадочный узел между рядом дополнительных вестибюлей и станциями МЦД-1.