Больница и 340 других зданий в Москве остались без отопления и горячей воды на два дня Фото: Александр ГЛУЗ

Авария на тепловых сетях центрального отопления и горячего водоснабжения в Москве привела к тому, что без тепла и горячей воды остались более 340 зданий в Братеево и Марьино. Починить всё обещают до 23:00 14 ноября, о чём пишет ТАСС, ссылаясь на расклеенные в домах объявления.

Среди отключившихся от тепла и горячей воды домов не только жилые, но и административные, общественные здания. В зону аварии попали десятки школ и детских садов, а также одна больница. Отопления и воды не будет с 09:00 12 ноября до 23:00 14 ноября.

Согласно объявлению, размещенном на подъезде одного из домов на Алма-Атинской улице, всего в зону отключения попали 93 абонента и 343 здания, среди которых 205 - это жилые дома, 26 образовательных учреждений, одна больница и 82 прочих строения.

Другое объявление, которое расклеили в домах ГБУ «Жилищник Братеево», сообщает о том, что причиной отключения стала не авария, а плановое отключение, проводимое в связи с работами Департамента строительства. Речь идёт о врезке участка сети из-за строительства развязки Липецкая - МКАД.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве провели расследование после отключения электроэнергии в башнях «Москвы-Сити», и его результаты планируют передать в прокуратуру.