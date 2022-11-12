Работу тепловых сетей в Марьино и Братеево обещают восстановить на день раньше срока Фото: "КП" Архив

Подачу отопления и горячей воды в районы Москвы Марьино и Братеево обещают восстановить не 14 ноября, а в воскресенье, 13 ноября. Об этом, а также о причинах отключения сообщили вечером субботы в пресс-службе Строительного комплекса столицы.

Как заявляют в ведомстве, работа тепловых сетей будет восстановлена 13 ноября. Причиной же для отключения стала вторая из ранее опубликованных версий - модернизация развязки МКАД - Липецкая улица. Текущие даты были выбраны из-за высокой температуры воздуха, порядка +10 градусов, чтобы отключение тепла не навредило жителям районов.

- Работы проводятся в рамках модернизации развязки МКАД-Липецкая улица. Здесь предстоит построить и реконструировать 9,7 км дорог, возвести семь путепроводов, тоннель и четыре надземных перехода, — пишут в Стройкомплексе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве без тепла и горячей воды остались более 340 зданий, среди которых 28 образовательных учреждений и одна больница. На некоторых домах расклеивали объявления о том, что причиной отключения стала авария на тепловых сетях.