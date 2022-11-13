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НовостиОбщество13 ноября 2022 9:21

За сутки в Москве выявили 854 новых случая COVID-19

Госпитализировали 101 москвича, 554 пациента выздоровели
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 241 006 случаев заражения

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 241 006 случаев заражения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 854 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 975 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 13 ноября.

Госпитализировали 101 москвича, еще 554 пациента выздоровели. Умерло 13 человек. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 241 006 случаев заболевания ковидом, 3 049 368 жителей столицы выздоровели. Вирус унес жизни 46 773 горожан.

В России за последние 24 часа коронавирусом заразились 5365 человек, в стационары попали 557 россиян, еще 5072 жителя вылечились, 60 человек умерло.

Ранее KP.RU сообщал, что новый тип экспресс-теста на коронавирус разработала компания из ОЭЗ «Технополис Москва». Для выявления антигена вируса анализируется слюна пациента. Первая партия тестов составит 20 тыс. экземпляров. В ближайшее время наборы завезут в аптеки.