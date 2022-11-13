Для жителей Москвы на «Активном гражданине» запустили викторину об истории автовокзалов

В «Активном гражданине» запустили викторину по автовокзалам столицы Фото: Алиса ТИТКО

В «Активном гражданине» появилась викторина об истории и развитии московских автовокзалов. Участникам предстоит ответить на восемь вопросов, связанных с обновленным дизайном станций и пассажирскими сервисами, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, например, у горожан спросят о самом большом в России и Европе автовокзале, который открылся в Гольяново в 2020 году. Он обслуживает порядка 850 рейсов в сутки. В нем перроны прибытия находятся на первом этаже, а перроны отправления – на крыше.

Спецпроект «Большая викторина» заработал в мае 2022 года. За это время вышли выпуски о Северном речном вокзале, кинотеатре «Художественный», московских театрах и усадьбах, электробусах, гастрономических символах, романтических местах, новых станциях метро и др.

Поучаствовать в игре могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru, зарегистрированные в «Активном гражданине». За правильные ответы москвичам будут начислять баллы. Их можно потратить на различные призы, например, на промокоды в магазинах.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи назвали топ самых интересных музеев столицы. Лидером стала Третьяковская галерея.