За неделю в Москве на 30% возросла заболеваемость COVID-19

В Москве с 7 по 13 ноября выявили 6063 инфицированных, а с 31 октября по 6 ноября – 4655 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось на 30%. Так, с 7 по 13 ноября выявили 6063 инфицированных, а с 31 октября по 6 ноября – 4655 заразившихся COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба.

Уточняется, что рост заболеваемости в столице зафиксировали впервые с середины сентября. Возросло количество летальных случаев: на этой неделе от ковида умерли 84 человека, а на прошлой – 81. В то же время выздоровевших стало меньше: 4691 пациентов против 5349.

Несмотря на столичные показатели, заболеваемость COVID-19 по России продолжает снижаться. Всего за неделю показатель упал на 10% - с 40 125 заразившихся до 36 102.

Ранее KP.RU сообщал, что за прошедшие сутки в Москве выявили 854 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 101 москвича, 554 пациента выздоровели. Вирус унес жизни 13 человек. В Подмосковье заболели 217 жителей, 42 из них попали в стационары.