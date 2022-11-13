Более 23,8 тысячи жителей Москвы поучаствовали в конкурсе «Доброе сердце столицы»

Победителей и призеров конкурса наградят в декабре. Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 23,8 тыс. москвичей приняли участие в конкурсе «Доброе сердце столицы». Это в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщили на сайте мэрии города.

Конкурс проходит по трем направлениям: «Деятельность», «Команда» и «Проект». В него входят девять номинаций и спецноминация «Спасибо». Мероприятие дает волонтерам новые возможности для развития и реализации своих проектов.

В 2022 году самым молодым участником конкурса «Доброе сердце столицы» стал семилетний мальчик. Его отряд участвовал в номинации «Добрая команда. Школа». При этом самым взрослым добровольцем оказался 72-летний конкурсант номинации «Я — «серебряный» волонтер».

Впереди участников ждут испытания и общение с экспертами. По итогам второго этапа выберут финалистов. Заключительное состязание пройдет с 25 по 27 ноября: конкурсанты будут решать задачи в формате кейсов. Победителей и призеров наградят в декабре.

Ранее KP.RU сообщал, что для москвичей на «Активном гражданине» запустили викторину об истории автовокзалов. Участников ждут восемь вопросов о дизайне станций и пассажирских сервисах.