В Москве опровергли информацию о нехватке ПЦР-тестов на коронавирус в поликлиниках
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Москве опровергли информацию об экономии ПЦР-тестов на коронавирус в поликлиниках. Ранее сообщения об этом появились в Телеграм-каналах. В столичном Департаменте здравоохранения заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает ТАСС.
Ранее в сети появилась информация, что московские поликлиники экономили тесты на коронавирус из-за их дефицита, из-за чего образовался слишком большой запас, сроки годности которого подходят к концу. Теперь якобы сообщается о массовых проверках пациентов с ОРВИ на коронавирус, чтобы израсходовать излишки.
В пресс-службе депздрава полностью опровергли эти сообщения. В ведомстве подчеркнули, что медицинские организации Москвы в полном объеме обеспечены тест-системами для выявления коронавируса. Диагностику на коронавирус в обязательном порядке с самого начала пандемии проходили все пациенты с симптомами ОРВИ, сейчас эта работа продолжается.
Также тестирование обязательно для всех стационарных больных в столице.
Ранее KP.RU сообщал, что в Москве за неделю выросла на 30 процентов заболеваемость коронавирусом.