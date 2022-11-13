В Москве опровергли информацию о нехватке ПЦР-тестов на коронавирус в поликлиниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве опровергли информацию об экономии ПЦР-тестов на коронавирус в поликлиниках. Ранее сообщения об этом появились в Телеграм-каналах. В столичном Департаменте здравоохранения заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает ТАСС.

Ранее в сети появилась информация, что московские поликлиники экономили тесты на коронавирус из-за их дефицита, из-за чего образовался слишком большой запас, сроки годности которого подходят к концу. Теперь якобы сообщается о массовых проверках пациентов с ОРВИ на коронавирус, чтобы израсходовать излишки.

В пресс-службе депздрава полностью опровергли эти сообщения. В ведомстве подчеркнули, что медицинские организации Москвы в полном объеме обеспечены тест-системами для выявления коронавируса. Диагностику на коронавирус в обязательном порядке с самого начала пандемии проходили все пациенты с симптомами ОРВИ, сейчас эта работа продолжается.

Также тестирование обязательно для всех стационарных больных в столице.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве за неделю выросла на 30 процентов заболеваемость коронавирусом.