Дептранс просит не пользоваться станцией «Текстильщики» в период закрытия участка Замоскворецкой линии

Станция «Текстильщики» будет перегружена Фото: Иван ВИСЛОВ

В Дептрансе призвали пассажиров D2 не пользоваться станцией «Текстильщики» на период закрытия участка между «Автозаводской» и «Орехово» Замоскворецкой линии метро. Пересадка будет перегружена.

«Одноименная станция Таганско-Краснопресненской линии - одна из самых загруженных в метро. А на время ограничений здесь будет еще больше пассажиров», - пояснили в пресс-службе.

Горожанам рекомендуют пересаживаться на новой станции Печатники D2. Другой вариант – продолжать поездку по диаметру и переходить на «Новохохловскую», «Курскую» или «Площадь трех вокзалов».

В ведомстве напомнили, что на D2 можно расплачиваться «Тройкой» и совершать бесплатные пересадки на метро и МЦК.

Ранее KP.RU сообщал, что с 12 ноября закрыли участок «зеленой» ветки метро из-за капитального ремонта тоннеля. Поезда не будут ходить между «Автозаводской» и «Ореховой» примерно полгода. На время закрытия станций для пассажиров запустили компенсационные автобусы.