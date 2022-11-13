Певец Александр Маршал назвал отличительную черту жителей Москвы

Александр Маршал считает приезжих более рассудительными и спокойными Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский певец, рок-музыкант, бас-гитарист и экс-участник группы «Парк Горького» Александр Маршал в беседе с «Москвич Mag» озвучил отличительное качество жителей столицы. По его словам, москвичи обладают суетным характером.

«Видимо, большой город накладывает свой отпечаток…У москвичей все быстро, бегом, вперед!» - подчеркнул артист. Певец добавил, что люди из провинции более рассудительные и спокойные.

Александр Маршал приехал в столицу в 1980 году, после Олимпиады, поэтому себя он считает «понаехавшим». Музыкант отметил, что жизнь и ранее его сводила с москвичами, например, в армии и военном училище.

Артист ничего не хочет менять в Москве. По его мнению, столица – один из самых красивых и лучших городов мира. Так считает не только Маршал, но и его друзья-иностранцы.

Ранее KP.RU сообщал, что певец Вячеслав Малежик назвал отличия коренных москвичей от приезжих. По его словам, жители столицы более интеллигентны, их всегда отличает застенчивость и напускная незаметность.