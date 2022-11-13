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НовостиОбщество13 ноября 2022 16:05

Работу тепловых сетей в Марьино и Братеево восстановили 13 ноября

В ближайшее время в домах появится отопление, а затем горячая вода
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Отключение горячей воды и тепла было необходимо для врезки участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с ул. Липецкой

Отключение горячей воды и тепла было необходимо для врезки участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с ул. Липецкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в районах Марьино и Братеево возобновили работу тепловых сетей. Сначала в жилых домах и других объектах появится отопление, а затем горячая вода, сообщили в Телеграм-канале столичного Депстроя.

Напомним, отключение горячей воды и тепла было необходимо для врезки участка тепловой сети в рамках реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей. Даты выбрали в соответствии с погодными условиями: столбики термометров показывали +10 градусов.

«Подрядными организациями были приняты все необходимые меры, чтобы по возможности сократить время проведения работ и минимизировать неудобство для жителей», - сказано в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что больница и 340 других зданий в Москве остались без отопления и горячей воды. На некоторых домах расклеивали объявления о том, что причиной отключения стала авария на тепловых сетях, но эта информация не подтвердилась.