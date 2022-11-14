Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 25 ноября - Сергунина

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Новый зимний сезон уже скоро стартует на ВДНХ. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила дату его начала - 25 ноября. В этот день откроется самый большой каток в столице.

«Открытие катка на ВДНХ — одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям города. За восемь лет ее работы на ней побывали больше 4,5 миллиона человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны “Дружба народов” и “Каменный цветок”», — отметила Наталья Сергунина.

Напомним, обновленный каток на ВДНХ впервые начал принимать посетителей в 2014 году. На нем зафиксировано сразу несколько рекордов. Каток официально признавался самой масштабной площадкой с искусственным льдом в России и мире.

КОНКРЕТНО

Каток на ВДНХ выглядит так:

- площадь - более 20 тысяч квадратных метров, вместе с инфраструктурой - 53 тысячи квадратных метров;

- может принять одновременно 4,5 тысячи посетителей;

- услуги по прокату и заточке коньков;

- занятия для новичков;

- в этом сезоне - экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Подробнее о программе и покупке билетов на каток - на сайте. Также информацию можно получить через терминалы самообслуживания и в информационных центрах ВДНХ.