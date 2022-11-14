Инспекторы ГИБДД открыли стрельбу по колесам при попытке остановить угонщика машины каршеринга в Москве

В Москве автоинспекторы задержали 19-летнего нарушителя, который угнал машину каршеринга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве автоинспекторы задержали 19-летнего мужчину, который нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на угнанной машине каршеринга. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить его, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Угонщик, двигаясь по проспекту Маршала Жукова, не выполнял требования полицейских об остановке. Было организовано преследование с привлечением дополнительного экипажа ДПС. Сначала они сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем начали стрелять по колесам. Испугавшись, парень остановил машину и попытался убежать, но его поймали.

Водителем оказался приезжий из ближнего зарубежья. Он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Нарушитель находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве приезжего задержали за незаконное ношение огнестрельного оружия и патронов.