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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 11:24

Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в районе Борисовских прудов в Москве

Движение по направлению в центр Москвы сильно осложнено
Ирина РЕБРИКОВА
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в районе Борисовских прудов

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в районе Борисовских прудов

Фото: Департамент транспорта Москвы

Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в районе дома 57Д около 13:00 14 ноября, сообщает Дептранс Москвы. Авария произошла на полосах движения в центр столицы на участке дороги, расположенном на территории парка Борисовские пруды.

Пользователи сервиса Яндекс.Пробки пишут о том, что один из автомобилей оказался на обочине. Информация о пострадавших не сообщается.

- Движение в сторону центра затруднено. По возможности, выбирайте пути объезда, - предупреждают в Дептрансе столицы.

На месте работают сотрудники оперативных служб города, которые устраняют последствия ДТП. Затор из-за происшествия растянулся примерно на один километр, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Москве сотрудники ГИБДД устроили погоню за угонщиком автомобиля каршеринга. Им пришлось открыть стрельбу по колесам, чтобы остановить преступника.