Сезон летней речной навигации завершили в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве закрыли сезон летней речной навигации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает Агентство городских новостей «Москва».

В сезон речной навигации-2022 зафиксировали почти 1,8 млн поездок. Отмечается, что это практически на 40 процентов больше, чем было в 2021 году.

— Это говорит о том, что у Москвы-реки огромный потенциал, по решению мэра Москвы мы будем развивать речные перевозки, — отметил Максим Ликсутов.

Напомним, сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке стартовал 24 апреля 2022 года. Чуть больше полугода по Москве-реке курсировали более ста комфортабельных теплоходов. За безопасностью на акватории следили более 300 установленных камер видеофиксации.

Как писал KP.RU, завершили сезон с наступлением холодов. Музей Транспорта скорректировал программу экскурсии «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Теперь посетителей не заводят на крышу Северного речного вокзала.