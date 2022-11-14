Более 5 млн москвичей проголосовали в «Активном гражданине» за названия для 45 новых объектов в Москве

Голосования идут до конца года. Фото: Светлана Аверина

На проекте «Активный гражданин» идет голосование за названия для 45 новых объектов в Москве: улиц, набережных, аллей, скверов, площадей. В выборе наименований за минувший месяц приняли участие уже более 5 млн москвичей, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

- Голосования будут идти ориентировочно до конца года. Далее специалисты отберут самые популярные идеи горожан, и мы проведем уже классическое голосование с вариантами ответов, - рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что в каждом голосовании поучаствовали примерно 150 тысяч человек. Среди объектов для голосования - улица в Крылатском, которую хотят назвать Татаровский мост или Сказка. Также в перечне есть участок Проектируемого проезда № 4062 от проспекта Андропова до Кожуховского моста, с помощью которого планируется увековечить имя мультипликатора Вячеслава Котеночкина. А отрезок Юго-Восточной хорды от Кантемировской улицы до МКАД может стать Бирюлевским, Чертановским, Царицынским или Бутовским шоссе.

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