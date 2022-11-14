В депздраве Москвы порекомендовали есть мороженое и колбасу максимум один раз в неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сладкую и жирную пищу типа мороженого и колбасы рекомендуют употреблять не чаще раза в неделю. В противном случае возрастает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заведующей отделением обучения и лечения диабета Эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольгу Котешкову.

Развитию опасной болезни способствуют и другие факторы, например, малоподвижный образ жизни и ожирение. Для профилактики заболевания врачи советуют употреблять в пищу больше продуктов, содержащих клетчатку. А вот сладкую и жирную еду в рационе стоит сократить. Употреблять мороженое, печенье или колбасные изделия стоит не чаще одного раза в неделю, предостерегает Ольга Котешкова.

Сахарный диабет второго типа опасен тем, что его симптомы могут маскироваться под признаки других болезней. Отметим, что сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

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