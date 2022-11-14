Около станции метро «Авиамоторная» БКЛ построят съезды на шоссе Энтузиастов

Фото: stroi.mos.ru

Две станции Большой кольцевой и Калининской линий метро, платформу будущего МЦД-3 и трамвайные маршруты свяжет крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Авиамоторная». Его сделают удобным не только для пассажиров общественного транспорта, но и для автомобилистов. Для этого здесь около станции БКЛ реконструируют участок соседней с шоссе Энтузиастов улицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, в районе создается комфортная для жителей инфраструктура.

«Специалисты завершают реконструкцию 200-метрового участка проезда Энтузиастов, расположенного рядом с метро и примыкающего к Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов, - отметил заммэра. - Шоссе и проезд будут соединены двумя съездами».

По его словам, во время реконструкции проезда Энтузиастов уложили асфальт и вымостили гранитом тротуары. Кроме того, почти готов съезд на шоссе Энтузиастов в сторону Московской области. Его основные конструкции уже построили. Сейчас занимаются устройством инженерных систем, а именно, водостока.

Фото: stroi.mos.ru

«В следующем году планируется создание второго съезда – в сторону центра города», - уточнил Бочкарёв.

Как пояснил генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (один из операторов развития сети ТПУ, генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, в ТПУ также входят разворотное кольцо, конечная станция трамваев, остановочные павильоны и подземные пешеходные переходы. После завершения всех работ территорию благоустроят. Пешеходное пространство вымостят гранитом, высадят деревья и газоны, поставят лавочки.

Напомним, «Авиамоторная» временно работает в составе Некрасовской линии. Станция размещается на северо-восточном участке БКЛ. На ней сегодня возводят второй вестибюль и пересадку на Калининскую линию. Большая кольцевая линия длиной более 70 километров состоит из 31 станции. Из них 22 - уже обслуживают пассажиров.