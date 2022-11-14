Налоговая и МВД нагрянули в заведения сети «Андерсон» с проверками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ФНС и МВД проводят проверки в сети кафе «Андерсон». ТАСС выяснил у источника из правоохранительных органов, что уголовного дела нет, в заведениях проходят налоговые проверки.

Ранее о проверках во всех кафе сети «Андерсон» сообщила ее основатель, бывший омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Экс-правозащитница уточнила, что правоохранители нагрянули сразу во все партнерские и собственные заведения сети. Причина происходящего, с ее слов, ей неизвестна.

Источник из правоохранительных органов сообщил, что проверочные мероприятия связаны с налоговой проверкой.

- В сети кафе «Андерсон» налоговики и МВД проводят проверочные мероприятия, связанные с возможной недоимкой по налогам, — цитирует ТАСС.

Ранее KP.RU со ссылкой на столичный Депздрав писал, что частое употребление сладкой и жирной пищи приводит к повышенным рискам заболеть диабетом второго типа. В связи с этим врачи порекомендовали есть мороженое и колбасу максимум один раз в неделю.