«Днем начнется зима»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве во вторник

К утру сформируется снежный покров высотой 2-5 см Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Москве во вторник, 15 ноября, ожидается облачная погода и около нуля градусов. Во второй половине дня приближающийся с северо-запада циклон принесет в столицу снег. Местами возможна гололедицы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Атмосферное давление понизится и составит 746 мм ртутного столба. В Москве столбики термометров покажут около 0 градусов, по области – от -4 до +1 градуса. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

По словам синоптика, уже к вечеру начнет формироваться снежный покров. К утру его высота достигнет 2-5 сантиметров. В среду осадки прекратятся, но на дорогах появится ледяная корочка. Днем будет около 0…-2 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящая зима. По его словам, погода резко изменится 16 ноября. В городе подморозит до -5 градусов.