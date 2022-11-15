Гидрометцентр предупредил о снеге, гололедице и до -2 градусов в Москве 15 ноября

Днем столбики термометров покажут около -2…0 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве во вторник, 15 ноября, прогнозируется снежная погода. В городе будет облачно с прояснениями, выпадет снег, а местами образуется гололедица, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут около -2…0 градусов, а ночь в столице подморозит до -4…-2 градусов. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, влажность – 60%. В городе будет дуть ветер южной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. К вечеру направление его изменится на восточное и северо-восточное.

Днем в среду, 15 ноября, сохранится небольшой мороз, будет идти снег. На дорогах и улицах местами образуется ледяная корка.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал снег и гололедицу во вторник 15 ноября. По его словам, погода изменится из-за приближающегося с северо-запада циклона. К утру среды сформируется снежный покров высотой до 2-5 сантиметров.