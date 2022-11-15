Городские службы Москвы переведены на режим повышенной готовности из-за снегопада 15 ноября

Проезжую часть, тротуары и дворы обработают противогололедной смесью Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада, прогнозируемого во второй половине дня 15 ноября. По данным синоптиков, атмосферные осадки ожидаются и в среду. Образуется снежный покров до пяти сантиметров, сообщили в телеграм-канале КГХ.

На круглосуточное дежурство перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. С 15:00 коммунальщики начнут обрабатывать проезжую часть, дворы и тротуары противогололедной смесью. Для помощи грузовикам, в частности на МКАД и в Новой Москве, организуют дежурство тягачей.

Кроме того, по мере выпадения снега специалисты будут проводить механическое подметание дорог, а затем противогололедную обработку. Особое внимание уделят очистке пешеходных дорожек, территорий у метро, МЦД, ТПУ, остановка наземного транспорта и объектам социальной инфраструктуры. Водителей призывают быть внимательными в непогоду.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве прогнозируется облачная погода, снег и гололедица. Днем в городе подморозит до -2 градусов, ночью – до -4 градусов.