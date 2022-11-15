Жителям столицы рассказали о плюсах Московского скоростного диаметра

Полностью МСД откроют в 2023 году. Фото: мэрия Москвы

В столице продолжается возведение 68-километрового Московского скоростного диаметра, который после введения в эксплуатацию всех его участков значительно изменит транспортную ситуацию в Москве, сообщает сайт столичной мэрии. Новая магистраль ускорит поездки по городу и разгрузит ТТК, МКАД, исторический центр и районы мегаполиса.

- Например, по МСД можно будет проехать на машине через всю столицу — от Южного Бутова до дороги на Санкт-Петербург — всего за 40 минут. Сегодня в часы пик этот путь занимает около двух часов, — говорится в сообщении.

Столько же - 40 минут - займет путь по диаметру от Бусиновской развязки с М-11 на северо-западе столицы до Косинской развязки на юго-востоке. Добраться до аэропортов Шереметьево и Домодедово можно будет на 25 минут быстрее, чем сейчас.

Кроме того МСД свяжет между собой многие вылетные магистрали от Дмитровского и Алтуфьевского шоссе на западе до Каширского и Симферопольского на юге Москвы. Это упростит перемещение между районами. В зависимости от выбранного маршрута экономия времени составит от 10 до 50 минут.

МСД позволит экономить время не только автомобилистам. По магистрали предлагается пустить пять маршрутов наземного общественного транспорта. Его пассажиры также смогут быстрее передвигаться по Москве.

Кроме того Московский скоростной диаметр позволит разгрузить МКАД и ТТК примерно на 20%. Полностью МСД запустят в 2023 году.

Ранее KP.RU рассказал о тарифах на проезд по Московскому скоростному диаметру.