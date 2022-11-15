Синоптик Вильфанд назвал даты первых метели и снегопада в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, когда жители Москвы смогут насладиться первым настоящим снегопадом в 2022 году. Обильный снег повалит с неба в ночь на 16 ноября, а вечером того же дня и в ночь на 17 ноября ожидается полноценная метель. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в ночь на 16 ноября в Москве ожидается первый серьёзный снегопад, и утро среды станет для горожан по-настоящему зимним. Снежный покров на всевозможных поверхностях уложится на высоту около пяти сантиметров, а где-то даже семь сантиметров. Но в некоторых районах может быть и поменьше.

А вот в четверг, 17 ноября, снег снова пойдёт, хоть и в меньших масштабах, но будет подкрепляться сильными порывами ветра до 15 метров в секунду, что породит первую полноценную метель в этом году. В целом, начиная со среды, температура воздуха в Москве пойдёт на стабильное снижение, и с четверга столица уже будет мёрзнуть при -5-7 градусах по Цельсию, а к выходным дойдёт и до -10 градусов. Также синоптик обещает гололедицу, так что водителям стоит быть осторожными.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве введён режим повышенной готовности среди городских служб, в связи с приближающимся снегопадом.