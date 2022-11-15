На севере, северо-западе и северо-востоке Москвы временно изменят схему движения с 15 ноября 2022 года

Перекрытия будут вводиться периодами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В северной части Москвы с 15 ноября вводятся частичные и полные ограничения движения автомобилей по некоторым улицам. Это связано с ремонтом инженерных сетей и строительством объектов столичной подземки.

Во-первых, на северо-западе Москвы с 19 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года полностью перекроют движение по улице Маршала Тухачевского в границах от дома № 25, корпус 1 до дома 37/21, сообщает сайт столичной мэрии.

Во-вторых, на северо-востоке Москвы на дублере Алтуфьевского шоссе возле дома № 40 перекроют одну полосу для движения, сообщает столичный Дептранс. Ограничения будут вводиться дважды: с 15 ноября 2022 года по 20 марта 2023 года и с 15 по 28 апреля 2023 года.

В-третьих, ограничения коснутся небольшого отрезка Дмитровского шоссе и прилегающих улиц станции метро «Верхние Лихоборы» на севере Москвы. С 18 ноября по 25 декабря 2022 года закроют обе полосы движения в область на участке Дмитровского шоссе возле дома 73 строение 1. На оставшихся полосах сделают пререразметку - по одной полосе для движения в каждом направлении.

На Бескудниковском бульваре у дома № 2 корпус 1 также перекроют одну полосу. Ограничения будут действовать по ночам с 1:30 до 5:30 с 18 по 28 ноября 2022 года.

В это же ночное время, но с 8 по 25 декабря 2022 года будет перекрыта одна полоса Дубнинской улицы возле дома № 60 строение 8 по Дмитровскому шоссе.

Ранее KP.RU сообщил о закрытии участка Замоскворецкой линии метрополитена, от станции «Автозаводская» до станции «Орехово».