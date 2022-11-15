Собянин выделил 1,3 млрд рублей на помощь онкобольным и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Деньги направят на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС Фото: Shutterstock

Правительство Москвы выделило 1,3 млрд рублей на медпомощь онкобольным, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелыми травмами. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили на сайте столичной мэрии.

Большую часть суммы направят на оказание медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, по следующим профилям: онкология и трансплантация, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, травматология и ортопедия. Кроме того, деньги пойдут и на помощь в рамках ОМС по гематологии и радиотерапии в условиях дневного или круглосуточного стационаров.

На выделенные средства проведут около 20 трансплантаций мозга, более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих вмешательств при злокачественных опухолях, свыше 340 операций для пациентов-сердечников, например на аорте и магистральных сосудах, а также порядка 240 операций по эндопротезированию суставов и другое.

Ранее KP.RU сообщал, что более 7,5 млн предварительных диагнозов поставили столичные врачи с помощью искусственного интеллекта.