Жителям Москвы рассказали, для чего нужен паспорт волонтера

Книжка волонтера может стать дополнительной рекомендаций при устройстве на работу. Фото: mos.ru

В Москве в 2022 году выдали порядка 8,9 тысячи книжек волонтера. В документе фиксируется информации об участии в проведении фестивалей, ярмарок, акций по сбору гуманитарной помощи, спортивных марафонах. Сюда вписываются сведения о навыках и компетенциях человека, сообщили на сайте столичной мэрии.

Книжка волонтера может стать дополнительной рекомендаций при устройстве на работу. Кроме того, этот документ понадобится и при отборе на крупные столичные мероприятия или для поступления в ВУЗ.

Оформить волонтерскую книжку может один человек или организация, например, лицей, школа, НКО. Сделать это можно дистанционно: достаточно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер» и подготовить необходимые документы. Обычно онлайн-заявки подают москвичи от 19 до 35 лет и юные ребята в возрасте 14-18 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что более 23,8 тысячи жителей Москвы приняли участие в конкурсе «Доброе сердце столицы». Самым молодым добровольцем стал семилетний ребенок, а самым взрослым – 72-летний горожанин.