В историческом центре Москвы приводят в порядок здание начала ХХ века

Фото предоставлено Госинспекцией по недвижимости Москвы

В Тверском районе находится двухэтажное нежилое здание 1917 года постройки. Госинспекция по недвижимости Москвы обратила внимание на здание два года назад из-за его неудовлетворительного состояния. Совместно с собственником был разработан план мероприятий по восстановлению объекта и дальнейшего его использования.

«В ходе работ владелец столкнулся с рядом сложностей, требующих комплексного решения, в том числе со стороны отраслевых структур. Вопросы были проработаны с непосредственным участием нашего ведомства. Сейчас реконструкция здания находится на финальной стадии: осталось закончить внутреннюю отделку и покрасить фасад. По окончании реставрации в нем планируется открыть центр медицинской косметологии», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Активную работу по выявлению ветхих объектов в городе Госинспекция по недвижимости ведет с 2020 года. Планы мероприятий в отношении каждого объекта прорабатываются совместно с органами исполнительной власти города Москвы, федеральными органами исполнительной власти и правообладателями.