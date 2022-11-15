Приезжий украл телефон из кармана посетителя ночного клуба в Москве

Злоумышленник показал одному из посетителей прием единоборства и в этот момент вытащил из его кармана телефон Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве сотрудники уголовного розыска на Бауманской улице задержали подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона. Им оказался 27-летний приезжий, сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, в ночном клубе на Маросейке злоумышленник решил продемонстрировать одному из посетителей прием единоборства. В этот момент он аккуратно вытащил из его кармана мобильный телефон и скрылся. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения.

Похищенное устройство подозреваемый продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Сумма материального ущерба не уточняется. В отношении мужчины возбуждено уголовное по части 2 статьи 157 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что на Маросейке приезжий вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон. Материальный ущерб составил 64 тыс. рублей. 18-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде.