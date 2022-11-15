«Будет красиво и морозно»: Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

В ближайшие выходные в Москве будет ясно и морозно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До конца рабочей недели дневная температура воздуха в Москве не будет опускаться ниже 5 градусов мороза, а в выходные 19 и 20 ноября резко похолодает до 14 градусов ниже нуля ночью, заявил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем будет теплее - до 6 градусов мороза.

- При этом если в предшествующие дни будет облачно, и солнышко будет показываться лишь местами, то в воскресенье будет ясно, и солнце будет играть на снеге, будет красиво и морозно, — приводит агентство цитату Романа Вильфанда.

Кроме того синоптик отметил, что такая климатическая ситуация, скорее, характерна для третьей декады декабря, нежели ноября.

Ранее KP.RU сообщил, когда, по прогнозу синоптиков, в столице разгуляется первая в этом году метель.