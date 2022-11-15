Один подросток госпитализирован после драки 15 человек напротив ТЦ «Косино-Парк» в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Массовая драка с участием 15 подростков произошла напротив торгового центра «Косино-Парк» в Москве. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции массовая драка с участием подростков началась на улице Святоозерская, дом 1а, напротив торгового центра «Косино-Парк». Сперва это была словесная перепалка, однако затем конфликт перерос в драку. К прибытию правоохранителей большая часть участников потасовки разбежалась.

Полиции удалось задержать шестерых участников, все они были доставлены в отделение. Задержанными оказались два подростка и четверо совершеннолетних, на одного из которых завели дело о мелком хулиганстве. При этом все, кого удалось поймать полиции, отказались проходить медосвидетельствование и писать какие-либо заявления.

Одного молодого человека пришлось госпитализировать - 14-летний юноша сам пришёл в больницу с травмой головы, повреждённым глазом и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее KP.RU сообщал о появившихся подробностях в деле о жестоком убийстве подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы.