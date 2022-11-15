Москвичи могут предложить идеи по развитию спорта на платформе «Город идей» до 17 ноября

Идеи принимаются круглосуточно, ведь для того, чтобы высказать их, понадобится только кмпьютер и Интернет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На платформе «Город идей» москвичи могут высказать предложения по развитию спорта в столице, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. До 17 ноября 2022 года предложения от горожан принимаются по трем направлениям: спортивные соревнования для лета и зимы, развитие телеграм-канала «Мой спортивный район» и сайта проекта «Мой спортивный район».

- Экспертами проекта стали представители Департамента спорта города Москвы и государственного бюджетного учреждения «Москомспорт», а также фитнес-тренеры. Они решат, какие идеи достойны пользовательского голосования, — отмечается в сообщении.

Финальное голосование за лучший креатив от горожан состоится 20-21 ноября.

А летом платформа «Город идей» помогла столичным властям собрать предложения по развитию ВДНХ. Как сообщал KP.RU, москвичам предлагали высказываться на тему развития маршрутов и спорта на ВДНХ и информирования на выставке.