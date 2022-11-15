Охранники ТЦ «Метрополис» в Москве подрались с операторами вендинговых автоматов Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая драка произошла в торговом центре Москвы «Метрополис», на Ленинградском шоссе. Три человека вошли в здание для обслуживания вендинговых автоматов, но не показали охране пропуски, из-за чего те решили что пришли воры, и словесный конфликт перерос в драку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Охранники заподозрили прибывших в торговый центр в краже, остановили их и завязалась ссора, которая в итоге вылилась в потасовку. В драке пострадали два человека, включая юношу 2005 года рождения.

Как заявляют в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полиция получила сообщение от очевидцев о начавшейся в торговом центре драке. Прибыв на место правоохранители задержали семерых участников потасовки, среди которых был несовершеннолетний.

Всех задержанных доставили в отделение для разбирательств, по факту драки началась проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве завязалась массовая драка у другого торгового центра. В ней участвовали около 15 человек, включая подростков. Один из них был госпитализирован.