Метеоролог Леус заявил о начале полноценной зимы в Москве с 15 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимний сезон в Москве официально признан открытым. Метеоролог Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра «Фобос», заявил о начале метеорологической зимы, опубликовав соответствующий пост в своём телеграм-канале.

Как заявляет Леус, 15 ноября температура воздуха ни разу не поднялась выше -0,4 градусов, согласно показателям главной метеостанции на ВДНХ. Соответственно, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нуля, что означает приход полноценной метеорологической зимы.

По словам синоптика, ожидать потепления в дальнейшем точно не стоит. Температура воздуха теперь будет стабильно снижаться. За многие последние годы, с 1991 до 2020, зима в Москве всегда начиналась в районе 12 ноября, однако множественные потепления в 2022 году привели к тому, что холода задержались на три дня.

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