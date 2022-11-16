Онлайн-консультации по вопросам недвижимости проведут для семей мобилизованных в Москве на портале mos.ru

Онлайн-консультации по вопросам оформления недвижимости проведут для семей мобилизованных в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семьи мобилизованных москвичей теперь могут получать онлайн-консультации по вопросам оформления недвижимости. Специалисты Росреестра будут помогать с этим на официальном портале мэра Москвы.

Консультативная помощь полагается мобилизованным на военную службу гражданам и членам их семей. Запись доступна на сайте mos.ru, человек сам выбирает нужную дату и время. Услуга предоставляется бесплатно.

Специалисты помогут с такими вопросами, как упрощение процедуры переоформления прав, купли-продажи или дарения квартиры.

Сообщается, что с начала октября, когда Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан, помощь в специальном центре поддержки уже получили 95 процентов обратившихся. Каждый случай рассматривают индивидуально. Большую часть обращений решают в тот же день, но если нужно больше времени — специалисты остаются на связи до получения итогового результата.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин упростил назначение детских пособий молодым семьям мобилизованных.