Небольшой снег, гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве 16 ноября 2022 года

Небольшой снег, гололедица и до двух градусов мороза ожидается в Москве 16 ноября 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 ноября 2022 года в Москве ожидается небольшой снег, гололедица и облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В среду в столичном регионе температура воздуха днем опустится до отметки минус два. А в ночь на четверг будет от минус шести до минус четырех градусов.

Ветер будет северным и северо-западным, а его скорость не превысит 10 м/c. Местами в регионе ожидается небольшой снег, местами гололедица.

Ранее KP.RU сообщал, что по прогнозу ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса в Москве наступила полноценная зима. Как заявляет синоптик, 15 ноября температура воздуха ни разу не поднялась выше -0,4 градусов, согласно показателям главной метеостанции на ВДНХ.

Ожидать потепления в дальнейшем точно не стоит. Температура воздуха теперь будет стабильно снижаться.