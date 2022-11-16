Акцию «Время ранних» в метро Москвы продлят до марта 2023 года

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Акцию «Время ранних» в московском метро продлят до 31 марта 2023 года. Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий по рабочим дням продолжат ездить со скидкой до 50 процентов.

Напомним, акция действует с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Сохранится также сниженный тариф на Казанском направлении МЖД.

В рамках акции «Время ранних» пассажирам, которые выбирают время поездки вне часа пик, предоставляют скидку. Благодаря этому некоторые специально стараются уехать пораньше или попозже.

Как писал ранее KP.RU, за два года действия акции пассажиры Московского метрополитена сэкономили более 665 млн рублей. Проект помог разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию в утренний час пик на 6,7 процента, что сопоставимо с запуском двух дополнительных поездов. Отдельные станции смогли похвастаться показателем до 18 процентов.