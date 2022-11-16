Вильфанд спрогнозировал январские морозы до -14 градусов в Москве в конце недели

Похолодание связано с тем, что в Москву придет область высокого давления Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву к концу недели придут январские морозы: в ночь на воскресенье подморозит до -9…-14 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, температура будет заметно снижаться на протяжении всей недели. В пятницу и субботу, 18 и 19 ноября, ночью похолодает до -5…-10 градусов, днем сохранится небольшой морозец от -4 до -6 градусов. По области столбики термометров покажут до - 7 градусов. В воскресенье ночью морозы окрепнут до -9…-14 градусов. Днем будет от -4 до -9 градусов.

«Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская», - подчеркнул метеоролог.

Вильфанд пояснил, что похолодание связано с повышением давления. Небо очистится от облаков и ударят крепкие морозы.

Ранее KP.RU сообщал, что небольшой снег, гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве 16 ноября. Ночью похолодает до -6 градусов. Ветер будет дуть с севера и северо-запада, его скорость не превысит 10 м/с.