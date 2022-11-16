Тор и Розалия: ЗАГС назвал самые необычные имена для детей 2022 года в Москве

Тор и Розалия: ЗАГС назвал самые популярные имена для детей 2022 года в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по октябрь 2022 года в Москве родились дети с такими необычными именами как Тор, Розалия, Ной, Весна и Малина. Однако самыми популярными именами для новорождённых по-прежнему остаются Александр и София. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на данные ЗАГС столицы.

Так, за минувшие месяцы текущего года имя Александр получили порядка 2 тыс. мальчиков, а Софиями назвали 2350 девочек. Также в тройки лидеров по популярности вышли мужские имена Михаил и Максим, и женские Анна и Мария.

Старорусские имена также обретают успех у москвичей - за год порядка 350 детей назвали именами Елисей, Всеволод и Гордей, ещё 60 ребятишек назвали Серафимами, 40 - Добрынями и более 25 новорождённых нарекли именем Яромир.

Среди самых нестандартных имён, зафиксированных столичным ЗАГСом, числятся например: Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, Ахиллес, Аполлон, Одиссей, Рагнар, Аксель, Тор, Евангелина, Аглая, Каролина, Марта, Кира Луна, Мия-Августина, Глория Лора, Весна, Малина, Ива, Версаль, Электра, Матрёна и Тиффани.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 11.11.2022 поженились порядка 1000 пар, по данным столичного ЗАГСа.