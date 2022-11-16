Москвич угнал каршеринговый автомобиль и разбил его, врезавшись в столб

Угонщик не справился с управлением, врезался в столб и скрылся с места ДТП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в угоне каршерингового авто. Им оказался 22-летний житель столицы, сообщили на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратился сотрудник прокатного сервиса. Ночью он перегонял машину и остановился у супермаркета, оставив иномарку открытой на парковке. Когда мужчина вышел из магазина, транспортного средства уже не было. С помощью спутниковой системы он отследил автомобиль и нашел его разбитым в одном из дворов.

Угонщика поймали. Как выяснилось, увидев машину, молодой человек решил покататься. Он сел в салон иномарки, нажал кнопку зажигания и поехал, но вскоре не справился с управлением и влетел в столб. Испугавшись, он скрылся с места аварии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что инспекторы ГИБДД открыли стрельбу по колесам при попытке остановить угонщика машины каршеринга в Москве. Нарушителям оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья. Он находится под стражей.