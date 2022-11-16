Теплоходы закрывают сезон речной навигации в Москве до весны 2023 года

Речные трамваи и теплоходы прекращают работу в Москве до весны 2023 года Фото: Мосгортранс

Теплоходы «850 лет Москве» и «Москва-1» завершают сезонную работу в столице России, и закрывают сезон речной навигации. Они вернутся весной 2023 года, когда Москва-река сбросит лёд. Об этом сообщает пресс-служба московского Департамента транспорта.

Каждый такой теплоход вмещает в себя до 150 пассажиров за раз, и перемещается по городу быстрее чем вагон метро или автомобиль. В 2022 году теплоходы совершили более семи тысяч рейсов от Северного речного вокзала до причалов «Химки» и «Захарково», каждый из которых был проведён в рамках строгого расписания.

В ведомстве отметили, что речной транспорт в Москве продолжает развиваться. Так, в прошлом году был запущен новый маршрут до причала «Захарково», а в этом году ввели ещё один - до причала «Химки».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве завершился сезон летней речной навигации, и о статистике поездок за минувший тёплый год.