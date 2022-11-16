Новая парковка на 30 автомобилей появится в Таганском районе Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таганский район Москвы получит ещё одну новую парковку, которая будет рассчитана на 30 автомобилей. Она будет находиться в жилом микрорайоне, на улице Добровольческой, владение 18. Об этом пишет пресс-служба столичной администрации.

Пока что застройщик ещё не определён - право заняться строительством плоскостной парковки только выставили на торги, заявки будут принимать до 9 декабря, а сам аукцион уже состоится 13 декабря в режиме онлайн.

Площадка будет не очень большой - под парковку выделили участок на 11 соток, с обязательным условием наличия шлагбаума, ограждения и разметки. Договор с застройщиком будут заключать сразу на пять лет, а размер ежегодной платы за размещение обсудят уже отдельно. Соглашение при этом предполагает, что парковка должна быть построена в следующие пять месяцев после определения победителя торгов и подписания всех документов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на ВДНХ в Москве открыли большой, многоуровневый паркинг, в котором можно разместить до 999 машин.