В Москве завершился сезон проката велосипедов и электросамокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Теперь транспорт отправится в сервисные центры, где его подготовят к следующему году.

В 2022 году жители и гости Москвы проехали на городских самокатах 26,2 млн раз, что в 3 раза больше, чем в 2021 году.

В дептрансе напомнили, что были введены новые медленные зоны. Теперь в городе их насчитывается 189, 49 из которых расположены на территории жилых кварталов

Для пользователей самокатов запустили образовательную программу.

Кроме того, в 2022 году открыли восемь точек велопроката в Балашихе и девять станций в Сколково, увеличили парк городских самокатов и велосипедов и установили дополнительные велопарковки.

Как сообщал ранее KP.RU, также в Москве завершился летний сезон речной навигации. За это время было совершено почти 1,8 млн поездок.