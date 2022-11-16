СК просит суд арестовать мужчину совершившего развратные действия в отношении двух малолетних в Москве

Педофила задержали на улице Олеко Дундича в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве был задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в совершении развратных действий по отношению к двум маленьким детям. Следователи намерены ходатайствовать о заключении его под стражу. Об этом пишет пресс-служба СК Москвы.

По данным следствия, 10 ноября 2022 года задержанный, будучи неподалёку от жилого дома на улице Олеко Дундича, совершал некие развратные действия по отношению к двум малолетним. Подробности не уточняются. По этому случаю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц).

Следователи и полиция быстро обнаружили подозреваемого, и вскоре он был задержан. Теперь специалисты ведомства собираются просить суд отправить его под стражу, на время завершения расследования.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, который заманил к себе домой группу подростков и напоил их снотворным. Со слов одной из пострадавших, всё что она вспомнила - это то, что мужчина сидел на ней сверху.