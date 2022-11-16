В Московском зоопарке рассказали как животные отреагировали на выпавший снег Фото: Московский зоопарк

Раз уж в Москве выпали первые снегопады, и снег уже потихоньку перестаёт таять - реагируют на него не только люди, но и животные. Пресс-служба Московского зоопарка поделилась 16 ноября реакцией своих подопечных на снегопад, а заодно рассказала о том, кому снег понравился меньше всего.

Как отмечают сотрудники зоопарка, снегу обрадовались практически все животные. Панды начали бегать по вольеру и играть со снежинками, волки сразу ощутили прилив энергии, хищные птицы распушили перья. Многие из содержащихся в зоопарке животных хорошо приспособлены к холодам, и снежный покров для них - естественная среда обитания. Другим же просто интересно и весело поваляться в сугробах.

В пресс-службе заметили, что одним из немногих недовольных снегом остался манул. Пока остальные животные резвились и наслаждались новой погодой, недовольный кот свернулся пушистым клубком где повыше, чтобы снег не трогать, и просто наблюдал за происходящим.

Ранее KP.RU сообщал о том, что весной 2023 года в Московском зоопарке появится вольер для снежных барсов.