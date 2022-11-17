Cиноптик Леус: Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени 2022 года

Температура в ночь на 17 ноября оказалась на 0,3 градуса ниже, чем за сутки до этого Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночь на 17 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени 2022 года, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Метеоролог добавил, что температура оказалась на несколько десятков градусов ниже показателя предыдущей ночи.

- На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась до отметки в -5,7° (это на 0,3° ниже, чем было вчера), - рассказал Михаил Леус.

А в некоторых городских округах Подмосковья температура и вовсе снизилась до -12°. В частности, в Черустях столбики термометров показали 11,8 градуса мороза, а в Луховицах - 12,7 градусов ниже ноля.

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