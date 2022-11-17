Легкий снег и температуру до -4 градусов обещает в Москве Гидрометцентр 17 ноября 2022 года

К вечеру мороз в Москве усилится, и начнется метель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой снег и температуру от 2 до 4 градусов ниже нуля ожидаются в Москве 17 ноября 2022 года, следует из данных Росгидрометцентра. Весь день будет облачно, а местами и ветрено - скорость порывов составит от 5 до 10 метров в секунду, направление северо-восточное. Атмосферное давление низкое - 745 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице. Скользко на дорогах будет и в светлое, и в темное время суток.

Ночью температура снизится до 5-7 градусов мороза, и начнется метель. На дорогах могут возникнуть заносы. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, возможны отдельные порывы до 17 метров в секунду. Давление продолжит снижаться и составит 744 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщил, что станция на ВДНХ в ночь на 17 ноября зафиксировала показатель -5,7 градуса, что на 0,3 градуса ниже показателя предыдущей ночи. Таким образом, минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени 2022 года.