Собянин рассказал, когда откроется станция «Внуково» Солнцевской линии метро

Как будет выглядеть новая станция, уже известно Фото: Стройкомплекс Москвы

Новая южная конечная станция Солнцевской линии столичного метро «Внуково» начнет работать в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По всей видимости, одновременно станет доступна для пассажиров и новая станция «Пыхтино», расположенная на перегоне между «Внуково» и нынешней конечной станцией желтой ветки «Рассказовкой».

- Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году, - приводит агентство цитату Сергея Собянина.

Мэр Москвы добавил, что наряду с открытием новых станций будет идти и строительство новых линий подземки.

Как сообщал KP.RU ранее, проход тоннеля до будущей станции «Внуково» метростроители завершили в марте 2022 года. Расстояние от станции «Рассказовка» составит 4,9 км. Новая станция позволит пассажирам Внуково легко и быстро добираться до аэропорта.